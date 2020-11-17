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    وظيفة الأحلام... شركة ترصد 300 جنيه استرليني مقابل النوم

    © REUTERS / Kamran Jebreili
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    إذا كنت ترغب في الحصول على أموال مقابل النوم، فإن شركة" الليلة الهادئة" لصناعة الأسرة والمفروشات لديها الوظيفة المثالية لك.

    فوفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الشركة تتطلع إلى دفع 300 جنيه إسترليني للناس لاختبار الوسائد والمراتب، كما تمنح الشركة فرصة الاحتفاظ بجميع منتجات الاختبار.

    وأضافت الصحيفة أن الشركة تبحث عن خمسة أشخاص إجمالاً، حيث يتم إرسال "حزمة تحاضن" مخصصة لكل شخص تصل قيمتها إلى 600 جنيه إسترليني، وتعتمد "الحزمة" على طولك ووزنك وستتضمن مراتب ووسائد وألحفة وبطانيات.

    إذا تم اختيارك، فمن المتوقع أن تختبر المنتجات لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل ثم أن تتصل الشركة للحصول على تعليقات.

    في الوصف الوظيفي، تقول الشركة إنها تبحث عن "المتحمسين للاستفادة من فرصة العمر للنوم أثناء العمل"، مضيفة "بالطبع، الدور ينطوي على العمل في الليال، في الصباح الباكر وبعض الأعمال السرية."

    فوائد النوم أثناء العمل
    © CC0 / pixabay
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    وكجزء من عملية التقديم، ستحتاج إلى توضيح سبب وجوب أن تكون مختبرًا للنوم، ومع ذلك من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا للغاية على هذه الوظيفة.

    قالت كبيرة مديري العلامات التجارية في الشركة كات كولينز: "مع ليالي الشتاء الطويلة القاتمة، نتطلع إلى" جيش بيجامة "جديد لتقديم ملاحظات حيوية حول منتجاتنا".

    وأضافت "يأتي الأشخاص الذين ينامون في جميع الأشكال والأحجام، مع رغبات واحتياجات وتفضيلات شخصية مختلفة ، لذلك سيتم تخصيص" حزم التكبب "الخاصة لكل مترشح".

    وتابعت "كجزء من مهمتنا لتغيير طريقة نوم الناس للأفضل، نحن نبحث عن المتقدمين الذين يأخذون النوم على محمل الجد."

    يمكنك التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، قبل موعد إغلاق باب التقديم المقرر في الفاتح من شهر ديسمبر/كانون الأول.

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    الكلمات الدلالية:
    وسادة, النوم, وظيفة
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