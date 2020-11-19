بعد مصرعه في دبي… أبرز إنجازات الرجل الطائر "جيت مان"

حقق الطيار الفرنسي الاستعراضي، فينس ريفيه، إنجازات غير مسبوقة تتحدى الجاذبية الأرضية، وأصبح أحد أعلام رياضة التحليق بشكل مستقل باستخدام الأجنحة المصنوعة من الألياف الكربونية.

ولقي ريفيه مصرعه في حادث تدريب، الثلاثاء الماضي، في دبي. وريفيه اسم معروف في عالم القفز بالمظلات وينحدر من عائلة متخصصة في هذا النوع من الرياضات الجوية، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وفاة الطيار و المغامر الفرنسي، المعروف بـ #الرجل_الطائر أثناء التدريبات.. pic.twitter.com/B5kgc7t1op — DW عربية (@dw_arabic) November 18, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن فينس ريفيه يقيم منذ سنوات في دبي وهو عضو في فريق "جيت مان" وهي العلامة التجارية التي تحكي قصة أول رجل في التاريخ يطير بشكل مستقل باستخدام محرك نفاث.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطيار الفرنسي حقق إنجازات غير مسبوقة تتحدى الجاذبية من بينها القفز من أعلى مبنى في العالم (برج خليفة) وقفزة من ارتفاع 10 آلاف متر من فوق قمة جبل مون بلان الفرنسية، إضافة إلى التحليق إلى جانب طائرة إيرباص "إيه 380" أكبر طائرة ركاب مدنية، وهي إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران الإمارات.

ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم فريق "جيتمان دبي" عبد الله بن حبتور، في تصريح سابق: "بحزن لا يمكن تصوره نعلن وفاة الطيار فينسينت (فينس) ريفيه الذي توفي صباح 17 نوفمبر/ تشرين الثاني خلال تدريبات في دبي".

وتحدث حبتور عن الطيار الاستعراضي الفرنسي بالقول: "كان فينس رياضيا موهوبا وعضوا محبوبا ومحترما في فريقنا"، مضيفا: "صلواتنا مع عائلته وجميع من عرفوه وعملوا معه".