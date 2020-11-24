إعلام: الزواج الرسمي هو سبب الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني

أصبح الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني حديث الجميع، خلال الأيام الماضية، بسبب انتشار أخبار تؤكد خلافهما سويا وتوتر علاقتهما، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية سبب حدوث هذا الخلاف المفاجئ.

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، بل بدأ منذ إقامة مهرجان الجونة السينمائي"، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "طيحكى انه.. مع دعوة درة للفنانين لحضور حفل زفافها في الجونة في الشهر الماضي بدأ انطلاق الشرر الحقيقي واشتعال الخلافات بين عمرو دياب ودينا الشربينى ويبدو أنها كانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأكد أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفنىي في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".

وتابع نور الدين: "وأن الارتباط غير الرسمي صار محرجا بالنسبة لها أمام أقرانها من الوسط الفني.. بينما في حقيقة الأمر لم يكن ذلك هو جوهر الاتفاق بين عمرو ودينا منذ البداية وأن دينا لم تكن وقتها تحلم بكل ماحققته في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتباطهما".

واختتم حديثه قائلًا: "ولكن الخلافات فى تلك المرة كانت أشد وبالطبع ليس حقيقيا أن غيرة دينا على عمرو هي السبب في تلك الخلافات.. كما نشرت بعض المواقع الصحفية ولكن من ناحية أخرى يرى بعض المقربين لهما أن علاقتهما القوية وتمسك دينا بعمرو بعد كل هذا الحب سيحول دون تطور الأوضاع وحدوث الانفصال بشكل نهائي ولا تزال الكرة في ملعب الطرفين لوجود مشاعر الحب بينهما.. فقد يرجعان بشكل مفاجىء .. وقد يكون الانفصال النهائي حقيقيا للأسف".