حسن يوسف يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عودة شمس البارودي إلى التمثيل

قال الفنان حسن يوسف، في تصريحات مع قناة "صدى البلد"، إن "الأمر مستبعد تماما، ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تفكر في هذا الأمر".

وأبدى استياءه من انتشار وقائع التعذيب التي يرتكبها البعض ضد الطفولة، متسائلا "هل انعدم الضمير الإنساني تجاه الأطفال؟"، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب وقائع تعذيب ضد الأطفال.

وكان الفنان المصري حسن يوسف، قد علق مؤخرا على الأنباء التي انتشرت على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول مرضه، ووفاة زوجته شمس الباردوي.

وقال الفنان حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "DMC"، إن "مروجي شائعات مرضه ليس لديهم فكرة عن الدين والأخلاق وما يفعلوه حرمه القرآن الكريم والسنة النبوية"، متابعًا: "ترويع المسلم لأخيه ضد الشرع".

وقال إنه وزوجته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، فتحا بالأمس الهاتف لقراءة الرسائل التي قد تكون قد وصلت من أولادهما، ففوجئا بعنوان "وداعا شمس البارودي"! وطمأن حسن يوسف، الجمهور على صحته وصحة زوجته، ونبّه مطلقي شائعات المرض إلى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حرم ترويع المسلم لأخيه المسلم، عندما أراد صحابي أن يمزح مع صحابي آخر، فأخذ سلاحه وهو نائم، وكانوا في معركة، ففزع الصحابي عندما قام ولم يجد سلاحه.