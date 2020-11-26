زوجة أندرتيكر تكشف صورا من كواليس "اعتزاله" مع ابنتهما... وتوجه رسالة مؤثرة له

حرصت ميشيل ماكول، على توجيه رسالة إلى زوجها أسطورة المصارعة الحرة "أندرتيكر"، بعد الاحتفال الرسمي المتعلق باعتزاله، والذي أقيم يوم الاثنين.

وشاركت ماكول (40 عاما) وهي مصارعة سابقة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا تجمعها بزوجها، مارك كالاواي (55 عاما) في مناسبات عديدة، وأرفقتها برسالة له هي: "أحبك بكل أوقية من كياني، لقد كنت نعمة للكثيرين وبعدة طرق مختلفة، تهانينا على أكثر مهنة مدهشة على الإطلاق، إن الله يخبئ لك أكثر مما تتخيله".

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كما كشفت زوجة أندرتيكر عن صور حصرية من كواليس الاحتفالية التي أقامتها شركة "WWE" له احتفالا باعتزاله المصارعة الحرة، التي امتد مشواره معها 30 عاما.

وتبين الصور حضور ميشيل ماكول حفل اعتزال زوجها، وبصحبتها ابنتهما.

View this post on Instagram A post shared by Michelle McCool-Calaway (@mimicalacool)

View this post on Instagram A post shared by Michelle McCool-Calaway (@mimicalacool)