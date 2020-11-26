مؤلفة مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف تنفي شائعة متداولة عنه

نفت إنجي علاء، مؤلفة مسلسل "كوفيد 25"، من بطولة الفنان المصري، يوسف الشريف، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، شائعة متداولة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية تكهنات من جانب العديد من المستخدمين بأن مسلسل "كوفيد 25" هو الجزء الثاني من مسلسل "النهاية"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، ويلعب بطولته يوسف الشريف.

وأكدت مؤلفة "كوفيد 25" أنه ليس جزءا ثانيا من "النهاية"، مضيفة أن قصته من وحي خيالها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشارت إنجي علاء وهي زوجة يوسف الشريف، إلى أنها انتهت من كتابة 12 حلقة من المسلسل، وجارية كتابة باقي الحلقات.

وأعلن يوسف الشريف عن مسلسله الجديد "كوفيد 25" لموسم دراما رمضان 2021 في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو من تأليف زوجته إنجي علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

يشار إلى أن آخر مسلسلات يوسف الشريف "النهاية" أشعل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تصدر قوائم البحث في محرك "غوغل" وقت عرضه في شهر رمضان 2020.

والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في المستقبل بعد مرور مدة زمنية من العصر الحالي، حيث يعرض التغيرات الحادثة على العالم في قصة تشويقية وسيطرة التكنولوجيا على العالم في تلك الفترة والتي يتصدى لها بطل العمل يوسف الشريف الذي يقوم بدور مهندس واسمه (زين).

وتدور الأحداث في العام 2120 وبالتحديد في القدس بعد تحرير فلسطين بواسطة دولة عربية واستخدام السلاح النووي، وبالرغم من عدم ذكر اسم الدولة، إلا أن اللهجة المصرية بين أبطال المسلسل تشير أنها مصر وإنشاء مدن وناطحات سحاب تضم مواطنين عرب تعرف بالتكتل وتغيير العملة إلى مكعبات الطاقة التي تملأ بالنقاط وتعرف بـ(الآي سي).