الفنانة المعتزلة راندا عوض تتصدر الترند بعد ظهورها الإعلامي الأول مع ابنتها... فيديو

تصدرت الفنانة راندا عوض، محركات البحث، بسبب ظهورها الإعلامي الأول مع ابنتها، الممثلة جميلة عوض، أمس الخميس.

وكشفت راندا عوض في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية عن سبب ابتعادها عن الفن واعتزال التمثيل لسنوات، وهو رغبتها الشخصية في أن "تكون على طبيعتها".

وأضافت عوض أنها شعرت بضغط على أعصابها عندما كانت تمتهن التمثيل، ولم تعد تتحمل أي مشاعر خارجية، فضلا عن قيام أحد الصحفيين المقربين منها بنشر أسرار كانت تبوح بها له على سبيل الصداقة، الأمر الذي أزعجها وقررت الابتعاد عن الفن.

كما تطرقت راندا عوض في اللقاء التلفزيوني إلى تفاصيل انضمامها إلى فريق عمل المسرحية الشهيرة "ريا وسكينة"، بينما كانت لا تزال في عامها الدراسي الأول في معهد الفنون المسرحية، والتي عُرضت في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت من بطولة شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.

وتحدثت جميلة عوض في نفس اللقاء مع برنامج "معكم" عن دورها الناجح لفتاة مصابة بالبهاق في أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "لازم أعيش" من سلسلة "إلا أنا"، الذي عُرض مؤخرا على فضائية "دي إم سي" المصرية.

يشار إلى أن جميلة عوض هي ابنة راندا عوض والمخرج عادل عوض، وحفيدة الفنان الكوميدي الراحل، محمد عوض.