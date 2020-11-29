بعد قرار وقف محمد رمضان عن التمثيل... الاستعانة ببديل له بمسلسله رمضان المقبل

كشفت تقارير محلية، أمس السبت، أنه تم الاستغناء عن الفنان المصري، محمد رمضان، من بطولة مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وبحسب صحيفة "القاهرة 24" المصرية، فقد نقلت عن مصادر خاصة من داخل شركة إنتاج المسلسل أنها اتفقت بشكل مبدئي مع الفنان المصري، عمرو سعد، لتقديم دور البطولة في العمل، والمقرر أن تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

يصادف اليوم ميلاد النجم عمرو سعد ال 43 ❤️

#عمرو_سعد pic.twitter.com/Z24KXZ5i1x — Capitano (@theCapitano90) November 25, 2020

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.