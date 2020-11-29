وزير بريطاني: يجب على "نتفليكس" تحذير المشاهدين من أن مسلسل "التاج" مستوحى من الخيال

دعا أوليفر دودن، وزير الرياضة والثقافة والإعلام في بريطانيا، شبكة "نتفليكس" إلى تحذير المشاهدين في بداية كل حلقة من مسلسل "Crown" من أن العرض مستوحى من الخيال.

وقال دودن "إنه عمل خيالي تم تصويره بشكل جميل، كما هو الحال مع المنتجات التلفزيونية الأخرى، يجب أن يكون Netflix واضحًا منذ البداية. دون ذلك، أخشى أن جيلًا من المشاهدين الذين لم ينغمسوا في هذه الأحداث قد يخطئون في الخيال على أنها حقيقة"، بحسب ما نقلت صحيفة "ميل".

من المتوقع أن يقدم الوزير طلبا رسميا إلى خدمة البث ويطلب منهم إضافة تحذير قبل كل حلقة.

وبحسب الصحيفة، فإن القلق كان سببه حقيقة أن المشاهد التي رواها كاتب السيناريو بيتر مورغان، تضر بالنظام الملكي البريطاني وخاصة الأمير تشارلز من ويلز.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع "نتفليكس" فإن مسلسل يروي قصة المعارك السياسية وشؤون الحب في عهد الملكة إليزابيث الثانية والأحداث التي أثرت في مجرى التاريخ في النصف الثاني من القرن العشرين.

وحاز المسلسل على جائزة غولدن غلوب لأفضل دراما، وفاز الممثلان كلير فوي وجون ليثجو بجوائز إيمي. تم إطلاق الموسم الرابع، الذي يغطي أحداث الثمانينيات، على المنصة في 15 نوفمبر.