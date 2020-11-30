بعد أسابيع من رحيله... الكشف عن سبب وفاة شون كونري

كشفت مواقع أمريكية، أمس الأحد، عن سبب وفاة الممثل الاسكتلندي، شون كونري، بعد أسابيع من رحيله.

وبحسب شهادة وفاته التي حصل عليها موقع "تي إم زد"، فقد توفي كونري أثناء نومه بسبب قصور في القلب نتيجة الالتهاب الرئوي، إلى جانب الشيخوخة.

وتشير الوثائق إلى أن الممثل الذي يعتبر أول من جسد شخصية العميل السري البريطاني " جيمس بوند " على شاشة السينما، توفي بسبب الرجفان الأذيني، وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان يمكن أن يتسبب في ضعف تدفق الدم، إضافة إلى عامل الشيخوخة والالتهاب الرئوي.

وتوفي شون كونري في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في منزله في جزر الباهاما عن عمر 90 عاما.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فقد أفيد أن رماد كونري سينثر في موطنه اسكتلندا.

وقالت ميشلين روكبرون، شون أرملة كونري، لصحيفة "سكوتيش ميل": "سوف نعيد شون إلى اسكتلندا، لقد كانت تلك أمنيته الأخيرة".

وتابعت: "لقد أراد أن ينثر رماده في جزر الباهاما وأيضا في وطنه"، مضيفة أن عائلته تود أن يحدث هذا بمجرد أن تسمح قيود فيروس "كورونا" المستجد ويتمكنوا من السفر.

وكان جيسون نجل شون كونري البالغ من العمر 57 عاما، صرح في وقت سابق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن والده كان "مريضا لبعض الوقت".