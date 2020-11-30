فيديو مدهش لأسماك تتوقف عن التنفس 4 دقائق

تعتمد معظم الأسماك على جهاز تنفس يستطيع إتمام عملية امتصاص الأكسجين من الماء عبر الخياشيم، لكن بعضها يمكن أن يتوقف عن التنفس بضع دقائق كما يؤكد العلماء.

وتتم عملية التنفس بوتيرة معتدلة في الظروف الطبيعية، لكن العلماء اكتشفوا أن بعض الأسماك تستطيع إيقاف عملية التنفس لمدة تصل إلى 4 دقائق متواصلة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "سيكر" على "تويتر" إحدى الأسماك التي قامت بابتلاع كمية كبيرة من الماء للحصول منها على الأكسجين اللازم لحياتها، لكنها احتفظت بها لمدة تصل إلى 4 دقائق.

This fish can hold its breath for up to four minutes pic.twitter.com/ODs1LTky4t — Seeker (@Seeker) November 30, 2020

ويرصد الفيديو لحظة تخلص تلك السمكة من الماء الذي كانت تستخدمه في التنفس، حيث انكمش حجمها إلى نحو 30 في الماء بعد إخراجه.

وتظهر السمكة خلال توقفها عن التنفس في وضع سكون كامل وهو ما يمكن أن يكون إحدى التكتيكات التي تستخدمها بعض الأسماك المفترسة حتى تستطيع استدراج فرائسها.