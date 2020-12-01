في سلطنة عمان... النساء أقل عرضة للإصابة بكورونا

وبحسب الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة العمانية، فإن 74% من مرضى كورونا كانوا من الذكور في الفئة العمرية بين 15 و60 سنة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (العمانية).

وأجريت الدراسة من خلال البيانات التي تم الحصول عليها لمرضى كورونا وشملت 68967 مصابا، وهي الحالات التي تم تشخيصها خلال الفترة من 24 إلى فبراير/شباط 19 يوليو/تموز 2020.

وتم تسجيل نصف حالات الإصابات في السلطنة في محافظة مسقط والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، ما انعكس أيضا على عدد الوفيات والخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة بالمحافظة.

وصُنفت 81% من الإصابات ضمن الفئة الخفيفة إلى المتوسطة من حيث شدة المرض، بينما صنفت 14% من الحالات بأنها شديدة و5% بالحرجة.

وأوضحت الدراسة أن معدل الوفيات بلغ 8.2 لكل 100،000 نسمة من سكان السلطنة البالغ عددهم 4.49 مليون نسمة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 123 ألفا و908 من بينهم 1430 حالة وفاة و114 ألفا و441 حالة شفاء.