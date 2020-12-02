نجوى كرم تكشف لأول مرة سبب موافقتها على أن تكون زوجة ثانية

وقالت نجوى كرم، خلال لقاء تلفزيوني مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عن تفاصيل الزواج الثاني الذي مرت به، قائلة: "وافقت على هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى لأنني رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال"، موضحة أن "زوجها حينها كان يفضل الانفصال عن زوجته من أجل الزواج بها لكنها رفضت حتى لا تتحمل ذنب هذا الانفصال".
وأكدت نجوى كرم أنها "كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وأن لقب زوجة ثانية لم يقف عائق أمامها، وسبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول".
"هل من الممكن أن تكوني زوجة ثانية؟"— Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) December 1, 2020
جعفر يسأل #نجوى_كرم @najwakaram
واعترافها يفاجئه "لقد صارت معي!" #جعفر_توك pic.twitter.com/QmasII2Nb8
يذكر أن نجوى كرم شاركت في الموسم الأول من برنامج The Voice Senior مع هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.
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