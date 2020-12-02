نجوى كرم تكشف لأول مرة سبب موافقتها على أن تكون زوجة ثانية

كشفت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، تفاصيل لأول مرة عن زواجها، مؤكدة أنها كانت زوجة ثانية في يوم من الأيام.

وقالت نجوى كرم، خلال لقاء تلفزيوني مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عن تفاصيل الزواج الثاني الذي مرت به، قائلة: "وافقت على هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى لأنني رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال"، موضحة أن "زوجها حينها كان يفضل الانفصال عن زوجته من أجل الزواج بها لكنها رفضت حتى لا تتحمل ذنب هذا الانفصال".

وأكدت نجوى كرم أنها "كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وأن لقب زوجة ثانية لم يقف عائق أمامها، وسبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول".

يذكر أن نجوى كرم شاركت في الموسم الأول من برنامج The Voice Senior مع هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.