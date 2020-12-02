كيف تحضر أكلة "القمحية" بطريقة صحية

قدمت خبيرة تغذية، مجموعة من الإرشادات لتحضير أكلة "القمحية" الشهيرة في لبنان، بطريقة صحية.

نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية ماريال منصور، أن اللبنانيين يحرصون على تناول هذه الأكلة في بعض المناسبات الدينية.

وبحسب ماريال فإن مقادير القمحية عبارة عن: كوب من القمح، ملعقة صغيرة سكر، ماء، صنوبر، زبيب، لوز مقشور، جوز، ربع كوب ماء الزهر.

وعن طريقة التحضير قالت ماريال:

يوضع القمح في وعاء من الماء، ليتم سلقه على النار ثم يترك ليفقد درجة حرارته.

وفي الخطوة التالية، يضاف السكر وماء الزهر، إلى الوعاء، ويتم خلطه حتى يذوب السكر.

وفي النهاية، يقدم القمح مع الصنوبر والزبيب واللوز والجوز.

وأشارت ماريال إلى الفوائد الغذائية للقمحية، موضحة أن أهم مكوناتها وهو القمح غني بفيتامين أ، ب، ود، بالإضافة إلى معادن الحديد، والزنك، والفوسفور والبوتاسيوم.

وذكرت أن القمح غني بالألياف الغذائية، وهو ما يسهل عملية الهضم ويساعد في علاج الإمساك، وكذلك يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان القولون، وأمراض السكري والقلب والشرايين.