كلاب ترفض تناول الطعام بطريقة ساخرة... فيديو

يهتم مربو الحيوانات الأليفة بتوفير الطعام المناسب لكل منها، لكن في بعض الأحيان توضع لها أطعمة مختلفة.

تعد الكلاب من الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها داخل المنازل ويوفر أصحابها أطعمة خاصة بتلك الكلاب، لكن عندما يتم تغيير نوع الطعام بصورة مفاجئة ربما يدفع ذلك بعض الكلاب للتعبير عن رفضها لهذا الطعام.

ويكون الرفض بالعديد من الأساليب التي يرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" أحد أساليب تعبير الكلاب عن رفضها للطعام المقدم لها.

ويظهر الفيديو اثنين من الكلاب على منضدة وأمامهما طبق موضوع فيه طعام لم ينل إعجاب أي منهما، ليتوقف كلاهما عن تناول الطعام بطريقة تثير السخرية.