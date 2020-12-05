شقيق ياسمين عبد العزيز يطلب العفو منها بعد مقاطعة طويلة بسبب أحمد العوضي

بادر الفنان المصري وائل عبد العزيز، إلى توجيه رسالة صلح لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد فترة طويلة من الانقطاع بينهما إثر خلافهما بسبب ارتباطها مع الممثل أحمد العوضي.

ونشر وائل عبد العزيز، صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على فيسبوك، طالباً العفو والمسامحة منها عما بدر منه تجاهها خلال الفترة الماضية بعد تدخله في حياتها واعتراضه بشكل علني على زواجها من الفنان أحمد العوضي، كما أعرب في رسالته عن رغبته في مصافحتها.

وقال: "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك.. ربنا عالم الواحد مش عايز حاجة من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل اللي يليق بيكي".

يذكر أن وائل وجه رسالة سابقة في يونيو/ حزيران الماضي، وقال فيها: "في البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكي العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي. في النهاية إنتى حرة واخترتي اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها".