خاتم يحتوي على عدد خيالي من الماسات يدخل موسوعة غينيس... صور

وصنع صائغ هندي هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش في شمال الهند البالغ من العمر 25 عاما الخاتم الذي يدعى "ماري غولد - خاتم الازدهار".

Meerut’s Harshit Bansal bags Guinness Record for embedding 12368 diamonds in a ring. Named the ‘The Marigold: The Ring of Prosperity’, is 165.450 grams and has 38.08 carat natural diamonds. The previous record was of embedding 7801 diamonds#Meerut #Diamonds #GuinnessRecord @GWR pic.twitter.com/qwuXDn3z14 — Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) December 4, 2020

ولا يخطط بانسال لبيع الخاتم بعد وقال مفتخرا بابتكاره: إن الجوهرة "مريحة ويمكن حملها بسهولة".

وقال بانسال لـ"أ إف بي"، "تصميم خاتم يضم أكثر من عشرة آلاف ماسة كان هدفي دائما"، و"على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف".

Named as the marigold, the ring of prosperity, is 165.450 grams and has 38.08 carat natural diamonds. The previous record was of embedding 7801 diamonds https://t.co/09HWI1eynQ pic.twitter.com/GsUQzTrfff — Arvind Chauhan (@arvindcTOI) December 4, 2020

وأوضحت شركته في بيان، إن كل بتلة صغيرة في تصميم زهرة الخاتم المكون من ثماني طبقات لا تشبه الأخرى.

وأضاف بانسال إنه رفض طلبات المشترين. فالخاتم لا يقدر بثمن بالنسبة له.

وحطم الصائغ الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة غينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.