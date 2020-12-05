أحدث أفلام إلهام شاهين وأمينة خليل يناقش إحدى أبرز القضايا المسكوت عنها

أكدت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، أن أحدث أفلامها السينمائية "حظر تجول"، الذي تشاركها بطولته الفنانة أمينة خليل، لا يسعى وراء الفضائح، وهو يشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

وقالت شاهين بحسب وكالة رويترز بعد العرض العالمي الأول للفيلم، أمس الجمعة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 يناقش لأول مرة إحدى أهم القضايا المسكون عنها اجتماعيا، ويخجل الناس من طرحها، وتخشى الأعمال الفنية طرحها بوضوح، وهي "زنا المحارم".

ودافعت إلهام شاهين عن الفيلم قائلة: "لا يسعى وراء الفضائح، لكنه يتطلع إلى إيجاد حلول، نهدف إلى إصلاح المجتمع والتعامل بجدية مع مشاكلنا الواقعية".

وتابعت:

"نتحدث بالطبع على استحياء شديد لأننا لا نستطيع جرح مشاعر الناس، لكن المهم أن الرسالة وصلت، وهو من بين الموضوعات المسكوت عنها ونخجل من مناقشتها، سواء في الحياة العادية أو على الشاشة أو في الإعلام".

وتعتقد إلهام شاهين أن أحدث أفلامها "سيفتح هذه الملفات وسيثير مناقشات كثيرة وكذلك سيعيد التذكير بضرورة تغليظ العقوبات لمثل هذه الأنواع من الجرائم".

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ويرصد فيلم "حظر تجول" قصة أم تجسد دورها إلهام شاهيم تخرج من السجن بعد قضاء عقوبة 20 عاما بتهمة قتل زوجها، ولكن ابنتها الوحيدة التي كبرت وكونت أسرة صغيرة تعاملها بمنتهى الجفاء, وترفض أن تقبلها بعدما ظلت الأم طوال هذه السنوات متكتمة على الدافع الحقيقي لارتكاب جريمة قتل والد ابنتها.

والفيلم تأليف وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة أمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي، وبمشاركة الممثل الفلسطيني كامل الباشا، ويشارك في المسابقة الدولية للمهرجان التي تضم 15 فيلما، كما ينافس على جائزة أفضل فيلم عربي بالمهرجان.

وأقيم، مساء الأربعاء الماضي حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.