"متى تتزوج"... أمينة خليل تؤجل موعد زفافها حتى انتهاء أزمة كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، أمينة خليل، عن تأجيل موعد حفل زفافها بسبب استمرار انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونفت أمينة خليل في لقاء معها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، أمس الأربعاء، شائعات إقامة زفافها الأربعاء المقبل أو الجمعة المقبلة.

وأكدت أنها أجلت موعد زفافها حتى انتهاء أزمة فيروس "كورونا" المستجد في عام 2021، وذلك لكي يكون كل أصدقائها وأقاربها قادرين على الحضور.

وقالت في اللقاء التلفزيوني: "خطوبتي كانت أحلى شيء حدث في عام 2020، وهذا العالم كان صعبا على الجميع، وساتزوج في 2021 بعد انتهاء جائحة كورونا".

وتصدرت أمينة خليل مؤشرات البحث على محرك "غوغل"، بعد تداول خبر إقامة خبر زفافها يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، في أحد الفنادق بالجونة من خطيبها رجل الأعمال عمر طه.

وأشعلت خطوبة أمينة خليل "السوشيال ميديا"، التي أعلنت عن ارتباطها بصديقها المهندس، عمر طه، في شهر يوليو/ تموز.

يذكر أن أمينة خليل أثارت جدلا بمسلسل "ليه لأ"، بعد عرضه حصريا على منصة "شاهد"، والذي يشهد على أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزونية، بسبب تجسيدها في أحداثه لفتاة تهرب في يوم زفافها وتقرر أن تستقل بحياتها بعيدا عن أسرتها بغرض الحصول على منحة في الخارج.

ومسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته شيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.