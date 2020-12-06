بعد غضب أسرته... رئيس مهرجان القاهرة السينمائي يكشف سر عدم تكريمه لمحمود ياسين

أوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محمد حفظي، سبب عدم تكريم المهرجان للفنان الراحل، محمود ياسين، في دورته الـ42، والمقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية.

وقال حفظي في ندوة "مئوية فيلليني" بالمهرجان إنه لم يقصد تجاهل محمود ياسين، وإنما كان المقصود هو عدم تقليد مهرجان الجونة السينمائي في تكريم فنانين راحلين، بحسب تقارير محلية.

ثم عاد ليؤكد أن "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لم ينته بعد، وعدم تكريم محمود ياسين في حفل الافتتاح لا يعني عدم تكريمه في المهرجان".

وكانت أسرة محمود ياسين عبرت عن غضبها واستنكارها لعدم تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمشواره الفني بعد رحيله، والذي مر 40 يوما على وفاته.

واعتبرت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين أن عدم تكريم المهرجان له "سقطة كبيرة"، بحسب تعبيرها، وأكدت أن زوجها كان نجما استثنائيا بشهادة الجميع.

بينما كتب نجل الراحل، السيناريست عمرو محمود ياسين عبر حسابه على موقع "فيسبوك: "قد لا تعلم إدارة المهرجان الحالية قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها الذي قدم ما يقارب الـ170 فيلما، وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيئا ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة".

وتابع: "عموما اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته.. آمين".

أما الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل، فكتبت عبر حسابها على "فيسبوك: "نحن لا يفرق معنا هذا التكريم، ووالدي تكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي، ولكن الأمر يفرق مع الناس جدا، نشكركم على مشاعركم الحلوة، تكريم النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير الذي حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.

وأقيم، مساء يوم الأربعاء الماضي، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.