ابنة محمود ياسين تعلق بغضب بسبب عدم تكريم والدها في مهرجان القاهرة السينمائي

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، بغضب، اليوم الجمعة، على عدم تكريم والدها الراحل الفنان، محمود ياسين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وقالت في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "نحن لا يفرق معنا هذا التكريم، ووالدي تكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي، ولكن الأمر يفرق مع الناس جدا، نشكركم على مشاعركم الحلوة، تكريم النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير الذي حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتقدت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، أمس الخميس، بسبب عدم استعراضه نجوم وأفلام السينما المصرية في حفل الافتتاح.

وقالت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أرغب في قول ملحوظة بخصوص مهرجان القاهره السينمائي، لكن يارب ألا يؤخذ الكلام على أنني أهاجم، انا أقول ملحوظة استوقفتني فقط، وهي لماذا في حفل الافتتاح اليوم لم يتم استعراض نجوم وأفلام السينما المصرية التي عمرها أكثر من 100 عام، لماذا كل الذي عرض فقط من السينما العالمية، وهذا هو مهرجان القاهره السينمائي".

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وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم عزاؤه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.

وأقيم، مساء أمس الأربعاء الماضي، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.