"سقطة كبيرة" و"تصريحات غريبة"... ابنة محمود ياسين تهاجم مهرجان القاهرة السينمائي

انتقدت الفنانة المصرية، رانيا محمود ياسين، تجاهل تكريم والدها من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 والتي تقام فعالياتها حاليا في دار الأوبرا المصرية.

وفي بث مباشر عبر "فيسبوك"، قالت رانيا إنها متفاجئة للغاية من ردود أفعال الجمهور وانتفاضتهم على عدم تكريمه، مؤكدة أن والدها كان ليسعد بحب الجمهور هذا لو كان على قيد الحياة.

وأكدت أن عائلة الفنان الراحل لم تلتفت لمسألة تكريمه في مهرجان القاهرة ،نظرا لأن المهرجان كرمه أكثر من مرة سابقا في عهد الفنان حسين فهمي والفنان عزت أبو عوف.

وأضافت أنه رغم إدراكها لأن المهرجان دولي، فهو في الأصل مصري ولابد من إلقاء الضوء على النجوم المصريين ممن أثروا السينما المصرية.

واعتبرت أن ما حدث في المهرجان "سقطة كبيرة" وأن اسم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان.

وقال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السبت، إن وفاة الفنان محمود ياسين من أكبر الأحداث الفنية هذا العام، ولم يكن مقصودا تجاهله وهو من أحد أهم الممثلين على مدار الـ30 عاما الماضية، حسبما نقل موقع "في الفن".

وأضاف حفظ: "لا ينكر فضله (محمود ياسين) على السينما ومهرجان القاهرة الذي شارك فيه كثيرا، لكن نحن قررنا عدم إقامة تكريم للراحلين مثلما حدث في مهرجان الجونة قبل شهر، حتى لا يكون تكرارا". وهي تعليقات وصفتها ابنة الفنان الراحل "بالغريبة".