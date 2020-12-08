صارع دبا يزن 160 كيلوغراما... رجل يخاطر بحياته لإنقاذ كلبه... فيديو

واجه رجل دبا يبلغ وزنه 160 كيلوغرام لإنقاذ كلبه من بين فكيه، وبالفعل أفلت الكلب من قبضة الدب في النهاية.

تعود أحداث الواقعة إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول 2020، عندما سمع كاليب بنهام، الذي كان يجلس بمنزله في مدينة "غراس فالي"، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، نباح كلبه، ليشاهد كلبه الذي أصبح بين فكي دب أسود.

ركض مسرعا لإنقاذه موجها عددا من اللكمات للدب في رقبته وعينيه، لينجح في النهاية بإخراج الكلب من بين فكي الدب.

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC — Anna Giles (@AnnaGilesTV) December 4, 2020

ثم أسرع بطلب النجدة من إحدى العيادات الطبية المختصة القريبة، إلا أنه ولسوء حظه كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا، بجسب ما نقل موقع "إنسايدر".

ليتجه الى إحدى المستشفيات منتظرا كلبه الذي خضع لعملية جراحية لأربع ساعات، ليقضي في النهاية عيد الشكر في المنزل مع كلبه الذي بدأ يتعافى.

وأشار بنهم الى خطورة ما قام به قائلا: "لو كان ابنك، فماذا كنت ستفعل؟ هذا ابني. وأنا على استعداد للموت من أجل كلبي".