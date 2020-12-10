رانيا يوسف تكشف سبب غيابها عن افتتاح مهرجان القاهرة... فيديو

غابت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، لأول مرة منذ سنوات، عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي اعتادت أن تثير الجدل فيه كل عام.

وكشفت رانيا يوسف، خلال مداخلة على قناة dmc المصرية، أنها "تغيبت عن الظهور على السجادة الحمراء في الأيام الأولى للدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب تواجدها خارج مصر من قبل بدء المهرجان".

وقالت إنها "عادت إلى مصر بعد عشرة أيام أمضتها في الخارخ لظروف قاهرة، وظهرت في المهرجان بمجرد عودتها"، مؤكدة أن الكوكب كله مر بتجربة جديدة لأول مرة، في عام 2020، (فيروس كورونا) تعلمنا منها ما يفيدنا، والأخطاء التي علينا تجنبها، وراجعنا أنفسنا في أشياء كثيرة، وأصبح لدينا أولويات معينة.

وكانت رانيا يوسف، نشرت صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً، تبين أنه ذلك الذي أثار الجدل عندما ارتدته لحضور فعاليات مهرجان الجونة الذي أقيم أخيراً، مؤكدة أنها غابت عن مهرجان القاهرة السينمائي بسبب انشغالها بعدة أعمال فنية، وأكدت حضورها حفل الختام.

وأقيم، مساء الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.