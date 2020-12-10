ختام "القاهرة السينمائي الـ42"..الفيلم البريطاني "التيه" من بطولة أمير المصري يفوز بجائزة "فيبريسي"

فاز الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك وبطولة الفنان أمير المصري، بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، وذلك في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، الذي أقيم اليوم الخميس، في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي يشارك في المسابقة الدولية للدورة الـ42، شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول "عمر" عازف شاب وواعـد، أجبرته الظروف على الابتعاد عــن أسرته السورية، وهــو الآن معزول في قرية أسكتلندية بعيدة ينتظر البت في طلب اللجوء السياسي الذي قدمه، ومعه مجموعة ممــن ينتظرون الأمل مثله.

ورغم جدية موضوعه وتناوله قضيته بعمق، فإن هذا الفيلم البديع والمختلف لا يخلو مــن لمحات كوميدية ساخرة تفجر الضحكات، في الوقت الــذي يثير وضع هؤلاء اللاجئين التعاطف والشفقة وأحيانا الدموع، طرح سينمائي متميز على مستوى المضمون والبناء الدرامي ومتفوق على المسـتوى التقني في التصوير والمونتاج والأداء التمثيلي مــن جانب الجميع، سواء مسئولي معسكر العزل أو اللاجئين.

شارك في عضوية لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) كل من الناقد والباحث السينمائي المصري، ياقوت الديب، والناقدة السينمائية الأوكرانية، إيلينا روباشيفسكا، والناقد والكاتب والمنتج والمونتير السويدي، أندريس إ. لارسون.

يشار إلى أن الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي شهدت عرض أكثر من 90 فيلما من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.