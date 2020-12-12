"الممثلين المصريين" ترد على لغز اختفاء ممثلة بعد إعلان إصابتها بكورونا قبل 10 شهور

علقت نقابة الممثلين المصريين، اليوم السبت، على اختفاء الممثلة، رولا محمود، بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد قبل 10 أشهر، والمقيمة في بريطانيا منذ سنوات.

وأكد سكرتير النقابة، الفنان أشرف طلبة، أنها لا تعرف شيئا عنها لكونها غير تابعة للنقابة، وبالتالي لا تملك أي معلومات بشأنها أو بخصوص أفراد عائلتها أو معارفها في مصر للتواصل معهم من أجل الاطمئنان عليها، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

كما لفت إلى أن لا أحد يعرف أصدقائها في مصر، كما أن هناك صعوبة في الوصول لأسرتها أو معارفها.

وتابع طلبة أنه رغم عدم امتلاك رولا محمود عضوية في نقابة الممثلين المصريين، فغنه يجب الاطمئنان عليها من الناحية الإنسانية.

ومع تزايد مزاعم وفاتها في بريطانيا بفيروس "كورونا" المستجد، أعلن "الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا، اليوم السبت، أنه سيتابع موضوع اختفاء رولا محمود، موضحا أنه سيجري عدد من الاتصالات لمعرفة حيثيات الواقعة ومتابعة أسباب اختفائها.

وكان آخر الأعمال الفنية لرولا محمود قبل مغادرتها بريطانيا، الجزء الأول من مسلسل "كيد النسا" في عام 2011، وهو من بطولة سمية الخشاب.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت في شهر يونيو/ حزيران عن اختفاء الممثلة رولا محمود، التي تعد أول فنانة مصرية أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا..



كشفت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك أثناء تواجدها في العاصمة الإنجليزية لندن. وأكدت رولا إصابتها بالمرض قائلة: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ".#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/02BmB05KvH — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 25, 2020

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه لا توجد وسيلة اتصال بين نقابة الممثلين المصريين والممثلة رولا محمود نظرا لسفرها وغيابها عن مصر منذ 8 سنوات، واستقرارها في بريطانيا.

وكان آخر ظهور لرولا محمود عبر مواقع "السوشيال ميديا" في 24 مارس/ آذار، وقتما أعلنت، من لندن، عن إصابتها بفيروس "كورونا".

وغردت وقتها على موقع "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت قائلة: "للأسف النظام الصحي هنا حالا (في بريطانيا) مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وشاركت رولا محمود، الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير"، حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح.