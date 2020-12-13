"عايز فضايح"... رد ساخر من محمود حميدة حول سؤاله عن علاقاته النسائية... فيديو

أثار سؤال من أحد المتابعين اهتمام الفنان المصري، محمود حميدة، ما استدعاه لمشاركته عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وجاء سؤال المتابع لمحمود حميدة حول إن كان فعلا متعدد العلاقات النسائية كما يعتقد الكثير من جمهوره عنه، ليرد عليه الممثل المصري بطريقة ساخرة: "لا أفهم السؤال، وهل الذي يطرحه ذكرا أم أنثى، وإذا كنت أنا متعدد العلاقات النسائية فمن المفترض أن أكون بتاع إيه، إلا إذا كان بقى عاوز يعمل فضائح وكده، وربنا يستر علينا جميعا".

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وكان محمود حميدة احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ67 في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

كل الشكر للسيد الجمهور والعائلة والأصدقاء والأحباء على التهنئة بعيد مولدى

لكم كل التحيه والإحترام ❤️ — محمود حميدة - Mahmoud Hemida (@MahmodHemida) December 7, 2020

ومحمود حميدة متزوج ولديه 4 بنات.

وآخر الأعمال الفنية لمحمود حميدة مشاركته في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، إلى جانب خالد النبوي وريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

كما عرض له في العام الحالي الفيلم الكوميدي "الغسالة"، مع هنا الزاهد وأحمد حاتم وشيرين رضا، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

يشار إلى أن محمود حميدة حاز في عام 2018 على جائزة أفضل ممثل في مهرجان قازان في روسيا، عن دوره في فيلم "فوتوكوبي".

ويدور فيلم "فوتو كوبي" حول "محمود" صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، والذي يرى أن مهنته والعالم من حوله يتلاشى تدريجيا ولا يقدر على التكيف مع محيطه.