"عايز فضايح"... رد ساخر من محمود حميدة حول سؤاله عن علاقاته النسائية... فيديو

وجاء سؤال المتابع لمحمود حميدة حول إن كان فعلا متعدد العلاقات النسائية كما يعتقد الكثير من جمهوره عنه، ليرد عليه الممثل المصري بطريقة ساخرة: "لا أفهم السؤال، وهل الذي يطرحه ذكرا أم أنثى، وإذا كنت أنا متعدد العلاقات النسائية فمن المفترض أن أكون بتاع إيه، إلا إذا كان بقى عاوز يعمل فضائح وكده، وربنا يستر علينا جميعا".
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وكان محمود حميدة احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ67 في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
كل الشكر للسيد الجمهور والعائلة والأصدقاء والأحباء على التهنئة بعيد مولدى— محمود حميدة - Mahmoud Hemida (@MahmodHemida) December 7, 2020
لكم كل التحيه والإحترام ❤️
ومحمود حميدة متزوج ولديه 4 بنات.
كما عرض له في العام الحالي الفيلم الكوميدي "الغسالة"، مع هنا الزاهد وأحمد حاتم وشيرين رضا، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.
يشار إلى أن محمود حميدة حاز في عام 2018 على جائزة أفضل ممثل في مهرجان قازان في روسيا، عن دوره في فيلم "فوتوكوبي".
ويدور فيلم "فوتو كوبي" حول "محمود" صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، والذي يرى أن مهنته والعالم من حوله يتلاشى تدريجيا ولا يقدر على التكيف مع محيطه.
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