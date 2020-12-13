سمير غانم يكشف عن فارق العمر الكبير بينه وبين زوجته دلال عبد العزيز

كشف الفنان المصري، سمير غانم، لأول مرة عن فارق العمر الكبير بينه وبين زوجته الحالية، الفنانة دلال عبد العزيز.

وأشار في حديثه لبرنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أنه يكبر زوجته بـ20 عاما.

وذكر لمقدمة البرنامج وفاء الكيلاني إنه حذر دلال عبد العزيز من الارتباط به بسبب فارق العمر الكبير بينهما، ولكنها أصرت على الزواج منه، قائلا عنها: "كانت فتاة ريفية قادمة من الزقايق وبنت ناس ومتواضعة لكن قمر.. وأنا حذرتها وقلت لها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة فأجابتني لا تشغل بالك".

ولقت سمير غانم في البرنامج إلى ظروف ساعدت على ارتباطه بدلال عبد العزيز، هي وفاة شقيقه، ووقوفها بجانبه بقوة في تلك الفترة، بعدها نمت العلاقة طول فترة عملهما في مسرحية "أهلا يا دكتور"، التي عرضت في عام 1981.

وأفصح سمير غانم لبرنامج "السيرة" أن زوجته دلال عبد العزيز فاجأته مؤخرا بطبق مانجو كبير لعلمها أنه يحب الفاكهة.

ويعتبر سمير غانم ودلال عبد العزيز من أشهر "ثنائيات" الوسط الفني العربي، وشاركا سويا في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات.

وأثمر زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز عن الفنانتين، دينا سمير غانم وإيمي سمير غانم.