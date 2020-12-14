الفنانة المصرية مي كساب تخرج من المستشفى وتكشف عن إصابتها

خرجت الممثلة والمغنية المصرية، مي كساب، من المستشفى، اليوم الاثنين، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت مي كساب لمتابعيها على "إنستغرام": "شكرا من قلبي على سؤالكم عني، قضيت أمس يوم مش حلو في المستشفى من معدتي، بس ألف حمد وشكر لله بقيت أحسن، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

كما أوضحت كساب لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها أصيبت بآلام في المعدة نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعندما شعرت بالتحسن خرجت.

وتابعت أنها تتواجد في منزلها حاليا.

وكان أول من أعلن خبر دخول مي كساب المستشفى زوجها مطرب المهرجانات الشعبية، أوكا، بنشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة وهو يمسك يدها من داخل المستشفى، وعلق عليها: "ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي".

View this post on Instagram A post shared by G.Oka || جنرال اوكا (@g.oka.official)

من ناحية أخرى، تواصل مي كساب في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "اللعبة"، إلى جانب شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف ومحمد ثروت وأحمد فتحي وغيرهم، وهو الذي عرض جزئه الأول في رمضان 2020.