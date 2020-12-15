ريهام سعيد تعود إلى الشاشة بحديث جديد عن الثعالب... فيديو

عادت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد إلى الشاشة بعد إيقافها، بحديث جديد عن الثعالب وصيدها.

واستهلت ريهام سعيد برنامجها "ًصبايا الخير" عبر فضائية "النهار" بالحديث عن الحلقة السابقة، التي أثارت جدلا واسعا وأدت إلى وقف البرنامج عن صيد الثعالب.

وقالت الإعلامية المصرية "لم أعد بعد عام للشاشة لإثارة المشاكل، ولم يكن في نيتي ذلك إطلاقا".

وتابعت قائلة "في بداية حلقة اليوم، أود أن اعتذر للجمهور المصري، ولكل جمعيات الرفق بالحيوان، الخطأ خطأي وقعت فيه لأني لم أركز أن الصيد يمكن أن يكون سببا في كل تلك المشاكل".

وأكملت قائلة "أرجو من الجميع أن يقبل اعتذاري، وأوجه الشكر للمجلس الأعلى للإعلام، لأنني استفدت كثيرًا من التحقيق الذي أجراه معي بسبب حلقة صيد الثعالب".

ودافعت ريهام سعيد عن نفسها قائلة "لم نعذب الثعلب، ولم نفكر في تعذيبه، بل قمنا بإطعامه ومنحه الماء وتركناه مرة أخرى".

وكانت نقابة الإعلاميين قد أصدرت إنذارا لريهام سعيد، بضرورة عدم تكرار مثل تلك المخالفات مرة أخرى، وإلا لن يتم السماح لها بمزاولة المهنة.

كانت النقابة أجرت تحقيقا مع ريهام سعيد، مساء أمس الثلاثاء، بمقر النقابة وتقديمها لاعتذار رسمي عما بدر منها سواء لجمعيات الرفق بالحيوان أو الجمهور بصفة عامة والتزامها المهني في المرحلة القادمة بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقدمت الإعلامية، ريهام سعيد، اعتذار إلى جمهورها، بعد الحلقة السابقة من برنامج "صبايا الخير"، والتي تسببت في إيقاف البرنامج مجددا.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في وقت سابق وقف برنامج "صبايا الخير" الذي يبث على قناة "النهار"، إثر أزمة حلقة صيد الحيوانات، لحين انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة التي عرضت الأسبوع الماضي.

وأثارت ريهام سعيد، غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والتي تضمنت قيامها برحلة برية لاصطياد الثعالب والذئاب.