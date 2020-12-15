تخفي الأول وتظهر الثاني... سر جلسة تصوير مريام فارس الجديدة لأبنائها... فيديو

خضعت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، مؤخرا لجلسة تصوير فوتوغرافية تجمعها مع ابنيها "جايدن" و"ديف" الذي استقبلته مؤخرا.

ولوحظ في جلسة التصوير التي شاركتها ميريام فارس عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، استمرارها في إخفاء ملامح ابنها الأول جايدن (4 سنوات)، بينما أظهرت ملامح مولودها الآخر بكل وضوح.

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وأجريت جلسة التصوير التي تمت في منزل ميريام فارس في العاصمة اللبنانية بيروت لصالح مجلة "جمالك"، وهي أول جلسة تصوير لميريام فارس بعد مرور 10 أشهر من قضائها الحجر المنزلي، منذ انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب مقطع مصور شاركته مع متابعيها على "إنستغرام"، فإن طاقم المجلة هو أول طاقم تصوير يدخل منزل ميريام فارس منذ ذلك الوقت.

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وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول عن مفاجأة غير متوقعة وهي إنجابها مولودا ثانيا أطلقت عليه اسم "ديف"، ونشرت فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر".

ومقطع الفيديو يكشف عن الموعد الحقيقي لولادة الطفل الثاني لميريام فارس، وهو يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، علما أن ميريام قامت بإخفاء خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.

الجدير بالذكر أن ميريام لديها ابن واسمه "جايدن"، وأصبح لديها الآن صبيان صغيران من زوجها الذي لم ترغب حتى الآن بالكشف عن هويته.