"زهق من قعدة البيت"... أول فنان يرد على تصريح عبد الرحمن أبو زهرة المثير للجدل

علق الفنان المصري حسن يوسف، على بيت الشعر "كاد المعلم أن يكون رسولا"، الذي حرفه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وقال بدلاً منه "كاد الممثل أن يكون رسولا".

وأشار يوسف في تصريحات له إلى أنه "لا يعرف إذا كان ذلك الأمر حلال أم حرام، لكنه يظن أنه ليس بالحرام، لأن المقولة كانت بيت شعر، وليست حديثاً للرسول أو لأحد الصحابة كعلي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب".

وقال: "أظن أن أبو زهرة كان يقصد أن الفنان صاحب رسالة بأعماله التي يقدمها، ولم يقصد الإساءة لرسول الله"، مضيفا أن "عبد الرحمن أبو زهرة زهق من القعدة في البيت وعاوز يعمل فرقعة".

يذكر أنه تم تكريم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية الذي أقيم بمسرح النهار بوسط البلد. وأعرب عبد الرحمن أبو زهرة، عن سعادته لتكريمه بمهرجان المهن التمثيلية، وقال إنه تمتع بحماس كبير جعله يريد أن يعود مرة أخرى للعمل على خشبة المسرح. وقال إن الممثل صاحب رسالة، وأنه دائماً يقول: "قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا".