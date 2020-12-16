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    طعام صحي

    7 علامات خفية تكشف اتباعك نظاما غذائيا "غير صحي"

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    كثير منا يتبع نظاما غذائيا يسعى من خلاله إلى إنقاص وزنه، ولكن لا يعلم معظمهم أن ليس كل الأنظمة الغذائية صحية، وأن بعضها قد يكون مضرا بصورة كبيرة على جسم الإنسان.

    ويقدم موقع "كليفلاند كلينك" الصحي المتخصص، مجموعة من العلامات الخفية والسرية، التي تكشف أنك تتبع نظاما غذائيا غير صحي.

    وجاءت تلك العلامات الخفية، التي قد لا تظهر بصورة فجائية بل على مر الأيام والشهور وربما السنين، على النحو الآتي:

    شريحة سمك السلمون مع الخضراوات
    © Depositphotos / AntonMatyukha
    أفضل نظام غذائي للحماية من فيروس كورونا

     1- شعرك مثل القش:

    تتطلب أعضاؤك تغذية كافية لتعمل بشكل صحيح، وبصيلات الشعر أبرزها، ويمكن أن تسبب أنظمة الحمية سوء تغذية حاد بالبروتين والطاقة، والتي تؤدي لتقصف وتساقط الشعر بصورة مفزعة.

    وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين والأحماض الدهنية الأساسية والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والزنك والحديد مرتبطة بتساقط الشعر وتخفيفه وفقدان التصبغ، ما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض "الشيب" مبكرا.

    وبدلا من ذلك يمكن أن تستهدف المصادر الخالية من البروتين (مثل البيض والسلمون المشوي)، والكثير من الفواكه والخضروات، والبذور والمكسرات لشعر صحي.

    2- جلدك يشيخ قبل الأوان

    الشيخوخة أمر لا مفر منه، لكن تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن النظام الغذائي المغذي، يمكن أن يعزز صحة الجلد ويؤخر ظهور علامات شيخوخة الجلد أو التجاعيد.

    وأفادت دراسة علمية أجريت عام 2012 أن النظام الغذائي الغني بفيتامينات "أ" و"سي" و"دي" و"إي"، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الرئيسية والفلافونويد، له آثار مفيدة على الجلد.

    للحصول على الفوائد ومظهر أكثر شبابًا، تناول خمس حصص أو أكثر يوميًا من الفاكهة والخضروات.

    3- صحة فم الكارثية

    يعتبر التهاب اللثة أو نزيفها من علامات سوء التغذية الحاد.

    من المعروف أن تناول الكثير من السكر مسبب لتسوس الأسنان، لذلك إذا وجدت نفسك عند طبيب الأسنان للحشوات بصورة متكررة، فكر في عدد المشروبات والأطعمة السكرية التي تتناولها. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرتبط تورم أو نزيف اللثة بالحصول على القليل جدًا من فيتامين سي في نظامك الغذائي.

    يمكنك تعزيز فيتامين سي بأطعمة مثل الفراولة والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء والبطاطس.

    بيض عيون
    © CC0 / Pixabay
    لماذا لا يمكن للجميع اتباع نفس النظام الغذائي الصحي؟

    4- عقلك مستنزف

    هل لديك مشكلة في ذاكرتك أو في التركيز؟ تكافح من التعب؟، عليك أن تعلم أن عمل الدماغ يعتمد بصورة أساسية على التغذية الجيدة لأداء أفضل ما لديه.

    ويعتبر تناول كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية أمرًا مهمًا بشكل خاص، لأنه يلعب دورًا في التطور المعرفي في جميع مراحل الحياة.

    للحصول على الكثير من أوميغا 3 في نظامك الغذائي، اختر أطعمة مثل الجوز وبذور الكتان وزيت السمك والسلمون البري.

    5- آلام في الجهاز الهضمي

    يمكن أن يظهر كل من الإسهال والإمساك إذا كنت لا تتناول ما يكفي من الألياف.

    لسوء الحظ، فإن غالبية الناس يهملون التوصيات الخاصة بتناول الألياف - 25 جرامًا يوميًا للنساء و 38 جرامًا يوميًا للرجال.

    وإذا كنت تعبت من عدم الراحة في الجهاز الهضمي، فحاول زيادة تناول الألياف عن طريق تناول المزيد من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان، بالإضافة إلى المكسرات والبذور والمنتجات الطازجة أو المجمدة.

    6- لا تشفى جروحك بسرعة

    لكي تلتئم الخدوش أو الجروح أو الجروح الكبيرة بشكل سريع وكافٍ، فإنها تحتاج إلى إمدادات كافية من العناصر الغذائية.

    وإذا كانت جروحك تلتئم ببطء، فقد يكون السبب هو سوء التغذية.

    وتؤثر النظم الغذائية السيئة على قوة الأنسجة الجديدة ووقت الشفاء ومدى كفاءة جسمك في مقاومة أي عدوى تتسلل إلى الجرح.

    وأظهرت الدراسات أن تناول كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتينات والمواد المغذية ضروري لالتئام الجروح بشكل صحيح. ركز على الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن. سوف يشكرك جهاز المناعة لديك.

    7- تمرض بسهولة

    يمكن أن تضر العادات الغذائية السيئة بجهاز المناعة لديك وتسبب المرض والعدوى.

    الشخير
    © Fotolia / Lightwavemedia
    أطباء ينصحون باتباع نظام غذائي معين للقضاء على الشخير

    وإذا كنت تتعرض للطقس باستمرار، يمكنك الاستفادة من تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمغذيات.

    ويمكن أن تساعد التغذية المثلى في عكس نظام المناعة الضعيف. اختر الأطعمة الغنية بفيتامينات "أ"، و"سي"، و"هـ"، والزنك، والسيلينيوم، والحديد، وحمض الفوليك.

    ابدأ بزيادة تناولك للفاكهة الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة - على وجه التحديد الفواكه الحمضية والخضراوات الورقية والفشار (مع تجنب الزبدة والملح الزائدين) والأرز البني.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    طعام صحي, دايت, ريجيم, نظام غذائي
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