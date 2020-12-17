حلا الترك تخرج عن صمتها وتتحدث عن سجن والدتها والدعوى القضائية

علقت الفنانة البحرينية، حلا الترك، على سجن والدتها منى السابر، بعدما رفعت عليها دعوى قضائية.

فبعد أن صدر حكم بالسجن على السابر لمدة سنة، كشفت الأخيرة أن ابنتها رفعت عليها دعوى قضائية لأنها أخذت 200 ألف دينار بحريني من حلا، وذلك لأنها لم تتلق نفقة أولادها من أبيهم منذ عام ونصف العام، على حد قولها.

إلا أن الترك ردت في منشور عبر "إنستغرام" نافية هذا الأمر، وقالت:

"أنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بالذي يحصل... هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير". وتابعت متسائلة: "هل فكرت أمي ماذا ممكن أن يحصل بعد الفيديوات التي ظهرت بها".

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وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن قيام النجمة البحرينية الشابة حلا الترك، برفع دعوى قضائية ضد والدتها، وأكدت الفنانة الكويتية منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

وعبرت الأم عن رغبتها بحل هذه القضية وإنهائها بأقرب وقت، معتبرة أن رسالتها التي تريد إيصالها هي أن يعيش أولادها في بيئة صحية وألا يتعرضوا لأي ضغوط وأن لا يرغمهم أحد على كلام ليس جميل بحقهم، على حد تعبيرها، مشيرة إلى إمكانية سفرها في المستقبل القريب إلى مدينة دبي من أجل رؤية ابنتها مؤكدة رغبتها الكبيرة بلقائها.

وعبرت الأم عن عدم رضاها من اللقاء الذي أجراه الإعلامي مصطفى الأغا مع ابنتها وقالت: "ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة أن تنحط في هيك طريقة أسئلة".