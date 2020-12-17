تقنية جديدة من "غوغل" يمكنها إحياء أيامك المملة

طرحت شركة "غوغل" تقنية جديدة تسلي ملايين المستخدمين حول العالم وتجدد أيامهم، وسط شعورهم بالملل من قلة خروجهم من منازلهم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وبدء موجته الثانية.

وتتوافر الميزة في أحدث إصدار من تطبيق "صور غوغل" (Google Photos)، والذي يوفر لمستخدميه لأول مرة إمكانية مطالعة كافة صورهم أثناء تواجدهم في مكان محدد خلال الفترة السابقة.

ويمكن الوصول إلى الميزة التي رصدها موقع "أندرويد بوليس" بالنقر على أيقونة البحث، ثم النقر على أيقونة "Your Map" الموجودة بالقرب من أعلى الواجهة.

ويؤكد "غوغل" للمستخدمين في "صفحة الدعم" الخاصة بإنشائها الجدول الزمني لمواقعهم أن الصورة التي قد تتضمن بيانات تحديد الموقع الجغرافي بسبب حفظ الهاتف الذكي أو الكاميرا هذه المعلومة عند التقاطها، أو إذا قام المستخدم بعمل "تاغ" بصورة يدوية على الصورة من خلال التطبيق، وأضافت أنه في حال عدم وضع علامة جغرافية على الصورة، فإنه يرجح أنه حدد الموقع بناء على أي معالم تظهر فيها.

ويمكن تعطيل ميزة تتبع مسار الصور من خلال الإعدادات أو بواسطة النقر على أيقونة القائمة ثلاثية النقاط في أعلى يمين واجهة تطبيق "صور غوغل".

Google Photos integrates your Maps timeline for a better look at your path through the world https://t.co/bX2w64A7bD pic.twitter.com/OWRryRimwm — Android Police (@AndroidPolice) December 16, 2020

وتعتبر الميزة الجديدة في تطبيق "صور غوغل" طريقة رائعة لاستعادة ذكريات رحلة سابقة، خاصة في وقت لا يستطيع فيه معظمنا مغادرة المنزل لاستكشاف مدينتنا.