صابرين تعتذر عن عدم حضور تكريم محمد صبحي لها

اعتذرت الفنانة المصرية، صابرين، عن عدم تلبية دعوة مواطنها الفنان، محمد صبحي، بتكريمها اليوم الجمعة.

وأوضحت في منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن فيروس "كورونا" المستجد هو ما يمنعها من الحضور، مشيرة إلى أن فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما لم تنته بعد للشفاء من الفيروس.

وكانت صابرين أعلنت إصابتها بـ(كوفيد-19) في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وشكرت صابرين الفنان محمد صبحي قائلة له: "خالص حبي واحترامي وتحياتي لكل الزملاء الأعزاء الأحياء، وخالص عزائي لمن رحلوا عن عالمنا، ودعواتي لك صديقي وزميلي العزيز باستمرار إبداعك الدائم، ودائما نشاهد إبداعك وأنت تقف عاليا ورؤوسنا مرفوعة في شموخ وفخر لفنان عظيم تفخر به أجيال وأجيال، يتعلمون منك كيف يكون عشق الوطن، يترجم بفنك وكلماتك ومشوارك العظيم".

ويقيم محمد صبحي، مساء اليوم الجمعة، في مدينة سنبل للفنون، احتفالية بعنوان "50 سنة فن"، والتي يحتفي فيها بمشواره الفني الممتد إلى 50 عاما، ويكرم في تلك الليلة كل الفنانين الذين شاركوه بطولة أعماله الفنية، من سينما وتلفزيون ومسرح.

وشاركت صابرين محمد صبحي بطولة أفلام "العميل رقم 13" و"احنا اللي سرقنا الحرامية" ومسرحية "على بلاطة" التي هي من إخراجه.