بعد قلق جماهيره.. محمد منير يظهر للمرة الأولى ويكشف سبب أزمته الصحية المفاجئة

عاد الفنان المصري، محمد منير، لنشاطه الفني بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أمس الجمعه.

وقال محمد منير، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إنه "تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومي على ألبومه الجديد "باب الجمال"، لسرعة إنجازه وطرحه للجمهور".

وتابع قائلاً: "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلني أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لي، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أنني سأعود خلال الساعات المقبلة كي أضع اللمسات النهائية على ألبومي "باب الجمال"، والذي سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذي تلقيته قلقا على صحتي".

في هذه الأثناء، طمأن الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، جمهور الفنان محمد منير. ونشر عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة تجمعه بمحمد منير وأبطال "مسرح مصر"، وعلق عليها "الكينج زي الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، فى انتظار الألبوم الجديد في رأس السنه يا ملك".

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وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت بأن محمد منير تعرض لوعكة صحية، صباح أمس الجمعة، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، موضحة أن "منير نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة".

فيما خرج منير، يعدها ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى، وأكد أنه بخير وسيعود خلال الساعات المقبلة من أجل وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال".

يشار إلى أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس في بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.