مصدر مقرب من الفنان محمد منير يوجه رسالة للجمهور بشأن حالته الصحية

وجه مصدر مقرب من الفنان المصري محمد منير رسالة للجمهور بشأن حالته الصحية، وذلك بعد انتشار أنباء حول تعرضه في الساعات القليلة الماضية لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

نقل موقع "مصراوي"، عن مصدر مقرب من الفنان الكبير، تأكيده أن "منير بالفعل يتواجد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة".

ووجه المصدر رسالة جمهوره ومحبيه، قائلا: إن "منير سيخرج من المستشفى ويعود لبيته خلال أيام قليلة".

وأوضح أن "الفنان محمد منير يخضع لبعض التحاليل والفحوصات اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي".

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت بأن الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية، صباح اليوم الجمعة، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور.

وأوضحت أن "منير نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة".

وأشارت إلى أنه يجري بعض الفحوصات الطبية لتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددًا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

وكان منير قد أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس فى بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبدالمحسن.