تأجيل دعوى شطب محمد رمضان من نقابات الممثلين والموسيقيين إلى 2021

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، أولى جلسات نظر دعوة قضائية تطالب بشطب الفنان المصري، محمد رمضان، من نقابتي الممثلين والموسيقيين المصريين، على خلفية اتهامه بالتطبيع مع إسرائيليين.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة السبت الموافق 2 يناير/ كانون الثاني المقبل للمرافعة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وبخلاف الرغبة في شطب اسمه من نقابتي الممثلين والموسيقيين، فقد طالبت الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي هاني جاد أيضا بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل البلاد.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي، هاني جاد، أن "محمد رمضان تعمد بظهوره مع الممثل الإسرائيلي عومير أدام الإساءة للشعب المصري، ضاربا بذلك كافة الأعراف وشعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني".

ووصف جاد ما قام به محمد رمضان بـ"التعدي السافر غير المسؤول".

ويخضع الفنان محمد رمضان، الذي أثار جدلا واسعا في مصر واتهم بالتطبيع مع إسرائيل، للتحقيق من خلال لجنة مسئولة عن القضية تحت إشراف تحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.

وبحسب موقع "في الفن"، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة الفنان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيل والفن بشكل عام لمدة سنة.

من ناحية أخرى، كشف الممثل صبري فواز، أمس الجمعة، عن أن "موسى" أحدث مسلسلات محمد رمضان، سيبدأ تصويره يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكان رمضان منع من بطولة مسلسل "موسى" بعد قرار نقابة الممثلين المصريين بوقفه عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معه في قضية التطبيع مع إسرائيليين.