حالة غير طبيعية تجمع بين صاعقة وسحابة رمادية بركانية... صور

شاهد السكان في إحدى قرى اليابان صورة غريبة فوق بركان ساكوراجيما القريب من المنطقة، حيث ظهرت الحمم البركانية وهي خارجة من فوهة البركان تختلط مع عاصفة رعدية بطريقة مذهلة.

وتمكن أحد المصورين من التقاط صورة تبين هذا الصدام الكبير والذي يبين اندماجا لأقوى الظواهر الطبيعية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بزست" الأمريكية.

Snapshots of Taal volcano eruption.



Keep safe everyone. 🙏🏻 pic.twitter.com/xgUjs1ZXhX — shuajo (@joshibob_) January 12, 2020

​وتبدو الصاعقة في الصورة وكأنها تخرج من فوهة البركان، ولا يزال العلماء يحاولون إيجاد سبب لحصول هذه الحادثة، خصوصا مع صعوبة دراسة البراكين بشكل قريب منها.

وتقول إحدى النظريات أن الكهرباء الساكنة، الناتجة عن اصطدام الرعد مع الدخان المتصاعد، يسبب طاقة هائلة قد تسبب مثل هذا الصدام الحاصل.

وهناك سبب آخر يشير إلى أن بلورات الجليد يمكن أيضًا أن تحتك بالرماد المتطاير عاليًا وبخار الماء، ليشكلوا تفاعلا فيزيائيا مشابه لكيفية حدوث العواصف والصواعق الحقيقية.

ووفقا للتقارير، لم ترد أية معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات كبيرة في المناطق القريبة من البركان ولا يزال السكان داخل المنطقة، علما بأنه في وقت سابق من هذا العام تعرضت إحدى المناطق لحادثة مشابهة عند بركان تال الفلبيني أجبرت السكان على إخلاء المنطقة.