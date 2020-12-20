جهة حكومية تحذر: الشتاء الحالي هو الأشد برودة على السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، في التقرير المناخي للحالة المتوقعة على المملكة لفصل الشتاء الحالي، من أن هذا شتاء هذا العام هو الأكثر برودة على المملكة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المركز توقع في تقريره المستند إلى تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

وتابع: "من المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي".

وسيكون حول المعدل الطبيعي على وسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية منها، بينما يكون أقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى درجة (ــ 1) أقل من الطبيعي.

وتوقع التقرير أن توجد حالات جوية مثل الأمطار الغزيرة وهي حالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى بينما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى.

وقال التقرير إن "التوقعات الفصلية لشتاء 2020/ 2021 لأشهر: (ديسمبر/ كانون الأول - يناير/ كانون الثاني - فبراير/ شباط) تشير إلى أن الشتاء في المملكة يمكن أن يكون الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوب بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي".

ولفت إلى أن فصل الشتاء فلكيا في 21 ديسمبر 2020 وينتهي في 20 مارس/ أذار 2021.