"إنها مقدونية"... ممثلة إسرائيلية تبرر رغبتها في تجسيد الملكة المصرية "كليوباترا"

دافعت الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، عن مساعيها لتجسيد دور الملكة المصرية، كليوباترا، بعدما تعرضت لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى المنتقدون لغادوت أن الأولى بتجسيد شخصية كليوباترا ممثلة عربية أو أفريقية.

وقالت غال غادوت بطلة أفلام البطلة الخارقة "واندر وومان" في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "قبل كل شيء إذا كنت تريد أن تكون صادقا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية".

وتابعت: "لقد كنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، ولم تكن موجودة، وكنت متحمسة جدا لتجسيد الشخصية".

واندلع الجدل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعدما أعلنت غال غادوت أنها ستشارك في بطولة فيلم عن كليوباترا وتشارك في إنتاجه، ووصفت الناقدة هانا فلينت من صحيفة "ذا غارديان" خطط غال غادوت بأنها "خطوة إلى الوراء لتمثيل هوليوود"، بينما قال المخرج ليكسي ألكسندر إنه يجب اختيار ممثلة سوداء البشرة للدور، واستشهد في ذلك بإعادة بناء وجه كليوباترا.

وتابعت غال غادوت في دفاعها عن نفسها أمام تلك الضجة المثار: "لدي أصدقاء من جميع أنحاء العالم، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو كاثوليك أو بوذيين أو يهود بالطبع... الناس بشر، ومعي أريد أن احتفل بإرث كليوباترا وتكريمها، هذه الأيقونة التاريخية المذهلة التي أحبها كثيرا".

يشار إلى أن أستاذة علم الآثار والدراسات الكلاسيكية في جامعة بوسطن، كاثرين بارد، صرحت لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أن "كليوباترا السابعة كانت بيضاء ومن أصل مقدوني، وكذلك جميع حكام بطليموس الذين عاشوا في مصر".

من ناحية أخرى، تنتظر غال غادوت طرح أحدث أفلامها الجزء الثاني من فيلم "واندر وومان" في دور العرض السينمائية حول العالم يوم الجمعة 25 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.