400 طالب صيني يشاركون في استعراض رياضي لـ "نط الحبل"... فيديو

تعد رياضة نط الحبل من الرياضات المهمة للكثير من الألعاب الرياضية، خاصة ألعاب الفنون القتالية، لأنها تساهم في حركة عضلات الرجلين والبطن والخصر.

وتساهم الممارسة المستمرة لهذه التدريبات في حرق دهون الجسم ورفع اللياقة البدنية للصغار والكبار على السواء.

Over 400 elementary school students from Bayannaoer, Inner Mongolia, China, staged an extraordinary rope skipping show during their lunch break workout. pic.twitter.com/Q40Nq8qVdz — Beautiful China (@PDChinaLife) December 22, 2020

يظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفول تشاينا" الصينية على "تويتر" طلاب صينيين وهم يمارسون تلك التدريبات بصورة جماعية.

ولفتت إلى أن عدد التلاميذ المشاركين في التمرين تجاوز 400 تلميذ، مشيرة إلى أنه تم تنظيمهم بطريقة هندسية لتحقيق أكبر استفادة من المساحة المتاحة خلال أداء التدريب، الذي تم إجراؤه خلال الفسحة المدرسية.