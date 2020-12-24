"المهن التمثيلية" المصرية تعلق على فيديو لرانيا يوسف تتحدث فيه عن مفاتنها

أصدرت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الخميس، أول تعليق بشأن مقطع مصور للفنانة، رانيا يوسف، أثارت ضجة به بسبب حديثها فيه عن مفاتنها.

وتحدثت يوسف في "برومو" لقاء تلفزيوني أجري معها لصالح فضائية "الرشيد" العراقية، وسيعرض كاملا في أول أيام عام 2021، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية، ولكن هناك فنانات يفعلن ذلك، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد سكرتير نقابة الممثلين المصريين، الفنان أشرف طلبة، إنه "سيتم الاطلاع على الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف ، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وتحدثت فيه عن مفاتن جسدها، والوقوف على العبارات التي جاءت على لسانها فيه".

وتابع طلبة أنه "سيتم بعدها التواصل مع أعضاء النقابة لمعرفة إذا كان هناك أي إجراء ضدها أم لا".

وأكد موضحا أن "النقابة لم يرد لها شكوى في هذا الأمر، وقبل اتخاذ أي قرار يجب أن نتبين حقيقة ما قالته أولا بعيدا عن ضجة "السوشيال ميديا" التي قد يحدث فيها كثيرا تهويل وتهوين للأمور".

وأردف مشيرا إلى أن

"نقابة الممثلين لا تنتظر شكوى من أحد حتى تتحرك للقيام بدورها، وممكن التحرك من تلقاء أنفسنا إذا وجد أن الأمر غير لائق بالفعل".

يشار إلى أن رانيا يوسف بدأت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، وتحديدا عقب ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ودافعت رانيا يوسف وقتها عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به في حفل ختام المهرجان، وأكد أن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في المهرجان السينمائي الدولي هو بطانته.

وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".