دون ذكر التفاصيل... فنانة سعودية تعلن طلاقها بعد زواج استمر 8 أشهر فقط

صدمت الفنانة السعودية، سمرين، معجبيها ومتابعيها، اليوم الخميس، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها الفنان السعودي، إبراهيم الدواليبي، بعد مرور 8 أشهر فقط على زواجها.

وكتبت سمرين في رسالة منها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أعلن رسميا انفصالي عن زوجي إبراهيم الدواليبي. كل شيء قسمة ونصيب، وحسبي الله ونعم الوكيل"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت سمرين وإبراهيم الدواليبي أعلنا ارتباطهما في شهر نيسان/ أبريل 2020.

الفنانه السعوديه الصاعده بقوَّه #سمرين ستشدوا بأُغنية تهنئه لنادي #الهلال وجمهوره وجميع منسوبيه متى ما استطاع حسم الدوري غداً بالفوز على #الحزم إن شاء الله..من ألحان #د_إبراهيم_الدخيل وكلماتي. #خالد_سعود_الكبير

الصوره أدناه 👇للفنانه سمرين برفقة زوجها :-👇 pic.twitter.com/FxNviGxvP7 — خالد بن سعود الكبير🇸🇦 (@Khaledalkabirsa) August 28, 2020

وبدأت سمرين مسيرتها الفنية من خلال التلفزيون السعودي، وحققت شهرة واسعة من خلال أدائها نشيد "أنا بدوية".

أما إبرهيم الدواليبي فنال شهرة من مشاركته في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".