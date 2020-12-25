إصابة المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بـ"كورونا"

أصيبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بفيروس "كورونا" لتنضم إلى قائمة من الفنانين المصريين أعلنوا إصابتهم خلال الأيام الماضية.

وبحسب موقع "في الفن" فقد تأكدت إصابة إيناس الدغيدي بعدما كانت تعاني من الأعراض قبل أيام.

وتأتي إصابة إيناس الدغيدي بعدما تم الإعلان عن إصابة الفنانة يسرا بكورونا أيضا، خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن عددا من الفنانيين والإعلاميين قد أعلنوا إصابتهم بهذا الوباء خلال الأيام الماضية.

وياتي على رأس القائمة الفنان كريم فهمي والإعلامي وائل الإبراشي، وهشام جمال ودينا عبد الكريم، ومحمد الشرنوبي وغيرهم.

وكانت الدغيدي المشهورة بأفكارها الجريئة قد اتجهت أخيرا إلى البرامج، حيث قدمت برنامج "شيخ الحارة والجريئة" خلال شهر رمضان الماضي.