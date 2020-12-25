3 خطوات خلال 60 ثانية تمنح بطنا مسطحا وظهرا سليما

يعاني أغلب الناس في ظل الظروف الراهنة ومتطلبات العمل اليومية وضيق الوقت، من حدوث ترهلات في البطن خصوصا عند النساء بعد حالات الولادة وفترة الحمل.

وبالرغم من وجود الكثير من التمارين التي ينصح بها المختصون للتخلص من هذه المشكلة، إلا أنه من الضروري جدا اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتقليل كميات الدسم المتناولة للحصول على نتائج مرضية مترافقة مع التمارين اليومية لتخفيف هذه المشكلة.

وتعتبر ممارسة التمارين الرياضية بشكل عام من الطرق الشائعة للتخلص من هذه المشكلة، لكن من الممكن الحد منها في ظل ضيق الوقت من خلال تمرين بسيط يتم تكراره يوميا.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة، يمكن الحصول على بطن مسطح وتقويم الظهر من خلال تمرين يعتمد على ثلاث خطوات أساسية ولا يستهلك الكثير من الوقت.

وأشارت المجلة إلى وجود 3 خطوات أساسية للقيام بهذا التمرين وهي:

أولا: الجلوس على الأرض مع مد الساقين إلى الامام.

ثانيا: إرجاع الذراعين إلى الخلف وتثبيت راحتي اليدين على الأرض.

ثالثا: رفع الجسم إلى أعلى مع الاستناد على الراحتين وكعبي القدمين.

وأكدت المجلة على ضرورة أن يشكل الجسم في هذه الحالة خطا مستقيما، وأن هذه الوضعية يجب أن تستمر من 16 إلى 60 ثانية بحسب الطاقة البدنية لكل شخص.

وأشارت المجلة إلى ضرورة تكرار هذا التمرين عدة مرات ويشكل يومي للحفاظ للحصول على بطن مسطح وجميل وتخفيف الترهلات.

ونوهت المجلة إلى وجود فوائد أخرى لهذا التمرين منها تقويم الظهر وشد عضلات الأرداف والساقين والتخلص من آلام الظهر وتحسين عملية الأيض بالإضافة إلى منح بطن مسطح وجميل.