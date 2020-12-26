من وراء توقف تحضيرات الجزء الثاني من الفيلم المصري "مهمة في تل أبيب"؟

قال المنتج الفني المصري، محمد مختار، اليوم السبت، إنه تم وقف التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني من الفيلم السينمائي الشهير "مهمة في تل أبيب"، من بطولة الفنانة نادية الجندي.

وأوضح مختار أنه اتخذ ذلك القرار بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وعودة بعض البلاد إلى الغلق الجزئي مرة أخرى، خاصة وأن الجزء الجديد يتطلب السفر إلى عدة بلدان، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد مختار أنه سيستأنف التحضير للفيلم مجددا عقب عودة الأمور لطبيعتها.

يشار إلى أن "مهمة في تل أبيب" من أشهر أفلام الجاسوسية في السينما المصرية، إلى جانب "إعدام ميت" و"فخ الجواسيس" و"الصعود إلى الهاوية"، وطرح في دور العرض السينمائية لأول مرة في عام 1992.

والفيلم من تأليف بشير الديك وإخراج نادر جلال، ومن بطولة نادية الجندي وكمال الشناوي ومحمد مختار وسعيد عبد الغني، وخليل مرسي.

وتدور أحداث العمل حول "آمال" (نادية الجندي) المقيمة في العاصمة الفرنسية باريس، وتعمل جاسوسة لحساب إسرائيل، فتندم وتقرر التوبة وتلجأ إلى السفير المصري لكي يحدد لها موعدا مع رئيس المخابرات المصرية الذي تعترف له، فيتفق معها أن تكون عميلة مزدوجة.

يشار إلى أن المنتج محمد مختار أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2018 عن أنه يحضر حاليا لتقديم فيلم سينمائي جديد مع الفنانة نادية الجندي، مستوحى من ملفات المخابرات المصرية.

يذكر أن محمد مختار كان زوج نادية الجندي، وأنتج 8 أفلام سينمائية، كانت كلها من بطولتها، وأولها في سنة 1980 وآخرها "الرغبة" من إنتاج 2000.

وتعتبر نادية الجندي من أشهر الممثلين الذين جسدوا دور البطولة في أفلام الجاسوسية بالسينما المصرية، إذ قدمت أفلام "حكمت فهمي" و"مهمة في تل أبيب" و"48 ساعة في إسرائيل".

وتزوج محمد مختار بعد انفصاله عن نادية الجندي، من الممثلة المصرية، رانيا يوسف، واللذان انفصلا في عام 2011.