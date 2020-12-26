إيران... مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر عاصفة ثلجية في قمة كولاكشال

أعلنت وحدة الطوارئ الإيرانية، عن مقتل اثنين من متسلقي الجبال وإصابة اثنين آخرين، يوم أمس، أثناء تواجدهم على جبل خارج العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الحكومية للتلفزيون الإيراني، مجتبى خالدي، إن "الحادث وقع في قمة كولاكشال". وفقا لـ"رويترز".

وذكر تقرير إعلامي أن "المتسلقين سقطوا حتى وفاتهم، إثر العاصفة الثلجية التي واجهتهم وهم على قمة الجبل".

Two climbers were killed and two others injured on Friday on a mountain outside #Iranian capital Tehran during heavy snowfall and a blizzard, an emergency unit said pic.twitter.com/VC52HHmo0e — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 26, 2020

وفي وقت سابق، قال رئيس وحدة البحث والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الحكومي إن "انهيارا جليديا في كولاكشال قتل متسلقا ويخشى مقتل آخر".

وفي عمليات بث لاحقة، قال رئيس وحدة البحث والإنقاذ ومسؤولون آخرون إنه "لم يكن هناك في الواقع أي انهيار جليدي، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن كيفية وفاة المتسلقين".

وقال المسؤولون إنه "تم إرسال رجال الإنقاذ إلى قمتين أخريين شمال طهران حيث تقطعت السبل بمتسلقين آخرين".