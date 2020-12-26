الموظفون في ذهول.. شوكولاتة "هدية" من شاعر شهير خبأت قبل 120 عام... صور وفيديو

قال موظفو المكتبة الوطنية الأسترالية إنهم ذهلوا عندما عثروا على علبة شوكولاتة عمرها 120 عامًا مخبأة في أوراق الشاعر والصحفي الراحل بانجو باترسون.

واعتبر الموظفون والخبراء أن الشاعر قد منحهم "هدية ثمينة" بعد أن خبأ قوالب من الشوكولاتة بين أوراقه، عندما عمل كمراسل حربي قبل 100 عام، والتي حفظت بعد وفاته لمنعها من التلف.

وكان الموظفون يتصفحون الأوراق التي حصلوا عليها مؤخرًا للشاعر الأسترالي عندما عثروا على علبة تذكارية مليئة بالشوكولاتة، بحسب موقع "upi".

ومن العلامات المميزة التي تؤكد تاريخ قوالب الشوكولاتة القديمة، هو أن أغلفتها مصنوعة من القش ولفائف الفضة.

وبينما كان الموظفون يقومون بتفريغ أوراق باترسون بهدف رقمنتها، التي وضعت بصندوق صُمم من قبل ملكة بريطانيا فيكتوريا، حيث أرسلت هذه الصناديق إلى الجنود في جنوب أفريقيا عام 1900 كهدية للقوات.

ويعتقد الخبراء أن الشاعر الشهير اشترى الشوكولاتة على الأرجح من أحد الجنود أثناء عمله كمراسل حربي لصحيفة "Sydney Morning Herald" وصحيفة "The Age".

120-year-old chocolate found in poet’s papers by library staff pic.twitter.com/HTixQVwyau — Markhor Times (@MarkhorTimes) December 26, 2020

وقالت جينيفر تود، المسؤولة عن ترميم المكتبة الوطنية الأسترالية: "كانت هناك رائحة مثيرة للاهتمام عندما تم فك غلافها".

"The tinfoil has started to disintegrate, but the chocolate itself is still in remarkably great condition"



120-year-old British chocolate found in Australia https://t.co/ODdz6QvuyK pic.twitter.com/nbFtUdK2Sd — BBC News (World) (@BBCWorld) December 24, 2020

وكانت قطع الشوكولاتة محفوظة بشكل جيد في الصندوق، وبقيت محافظة على شكلها طوال هذه المدة.