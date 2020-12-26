الموظفون في ذهول.. شوكولاتة "هدية" من شاعر شهير خبأت قبل 120 عام... صور وفيديو

واعتبر الموظفون والخبراء أن الشاعر قد منحهم "هدية ثمينة" بعد أن خبأ قوالب من الشوكولاتة بين أوراقه، عندما عمل كمراسل حربي قبل 100 عام، والتي حفظت بعد وفاته لمنعها من التلف.
ومن العلامات المميزة التي تؤكد تاريخ قوالب الشوكولاتة القديمة، هو أن أغلفتها مصنوعة من القش ولفائف الفضة.
وبينما كان الموظفون يقومون بتفريغ أوراق باترسون بهدف رقمنتها، التي وضعت بصندوق صُمم من قبل ملكة بريطانيا فيكتوريا، حيث أرسلت هذه الصناديق إلى الجنود في جنوب أفريقيا عام 1900 كهدية للقوات.
ويعتقد الخبراء أن الشاعر الشهير اشترى الشوكولاتة على الأرجح من أحد الجنود أثناء عمله كمراسل حربي لصحيفة "Sydney Morning Herald" وصحيفة "The Age".
120-year-old chocolate found in poet’s papers by library staff pic.twitter.com/HTixQVwyau— Markhor Times (@MarkhorTimes) December 26, 2020
وقالت جينيفر تود، المسؤولة عن ترميم المكتبة الوطنية الأسترالية: "كانت هناك رائحة مثيرة للاهتمام عندما تم فك غلافها".
"The tinfoil has started to disintegrate, but the chocolate itself is still in remarkably great condition"— BBC News (World) (@BBCWorld) December 24, 2020
120-year-old British chocolate found in Australia https://t.co/ODdz6QvuyK pic.twitter.com/nbFtUdK2Sd
وكانت قطع الشوكولاتة محفوظة بشكل جيد في الصندوق، وبقيت محافظة على شكلها طوال هذه المدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)